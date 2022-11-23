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الأربعاء، 23-11-2022 08:39 ص

أسعار أصناف الخضار في السوق المركزي تشهد استقراراً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3321.469 طن، توزعت على 1945.151 طن خضار،1064.780 طن فواكه، و 311.539 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 766.001 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:


 


 




 

 


 

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