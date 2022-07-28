الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 09:36 ص

أسعار الخضار الخميس محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3327.350 طن، توزعت على 1925.099 طن خضار،1163.968 طن فواكه، و 238.283 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1398.543 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 45 قرش، بندورة من 8 إلى 18 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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