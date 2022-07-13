الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 09:34 ص

أسعار الخضار اليوم الأربعاء محلياً

0L5A5727


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 4271.237 طن، توزعت على 2666.392 طن خضار،1412.342 طن فواكه، و 192.503 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2109.520 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 5 إلى 10 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8126

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

293374139_342059808114940_9167919738948346907_n

بلدية معان ترفع 117 طن نفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال العيد

72022121637738251596

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

72022512759115272881

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

امتحانات

165 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

أخبار متعلقة
خضار ٢

تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

خضار1

قبيل العيد ..أسعار الخضار والفواكه محلياً

خضار1

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

خضار1

أسعار الخضار تواصل استقرارها محلياً الخميس

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الاربعاء