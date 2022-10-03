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الإثنين، 03-10-2022 07:27 ص

أسعار الخضار اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3185.845 طن، توزعت على 1856.125 طن خضار،1123.265 طن فواكه، و 206.455 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1531.527 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 58 قرش، بندورة من 10 إلى 222 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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