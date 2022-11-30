أسعار الخضار اليوم في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3068.022 طن، توزعت على 1665.987 طن خضار،1115.352 طن فواكه، و 286.683 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 275.350 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 35 إلى 40 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



