الثلاثاء 28-02-2023
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الثلاثاء، 28-02-2023 07:42 ص

أسعار الخضار تواصل استقرارها في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3166.674 طن، توزعت على 2123.420 طن خضار، 799.491 طن فواكه، و 243.764 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 199.151 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 25 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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