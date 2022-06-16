الخميس 16-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 16-06-2022 08:41 ص

أسعار الخضار تواصل استقرارها محلياً الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2991.532 طن، توزعت على 2096.763 طن خضار،759.006 طن فواكه، و 135.754 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 911.532 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 



 




 

 


 

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