أسعار الخضار في إربد تواصل انخفاضها

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الخضار في أسواق إربد، اليوم الأحد، انخفاضا لافتا في العديد من الأصناف.

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وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة لمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، إن أسعار البندورة المعلقة انخفضت بمعدل 20 قرشا للكيلو غرام، وبيعت بالجملة في سوق إربد المركزي اليوم بحوالي 40 قرشا في حين انخفض الباذنجان "الكلاسيك" بمعدل نصف دينار تقريبا، وبيع بالجملة بـ50 قرشا بعد أن وصل سعره في أيام سابقة الى 100 قرش.



وأضاف الجمرة أن أسعار الكوسا انخفضت إلى 30 قرشا للكيلو غرام، والخيار إلى 20 قرشا، والباذنجان العجمي إلى 40 قرشا، في حين بقيت أسعار الفلفل بأنواعه مرتفعة نسبيا وبيع بالجملة بـ100 قرش للكيلو غرام.



وقال الجمرة إن كميات الخضار والفواكه والحشائش التي دخلت سوق اربد المركزي، بلغت نحو ألف طن وهو ما انعكس على انخفاض الاسعار بشكل لافت، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاضات على أسعار الخضار والفواكه نتيجة زيادة العرض.



وحول الرقابة على الأسواق، كشف الجمرة أنه تم تحرير 60 مخالفة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ما يؤشر الى التزام الغالبية العظمى من التجار بالسقوف السعرية وإعلان لوائح الأسعار، مؤكدا أنه لم تُغلق أي منشأة تجارية تبعا لذلك.



وبين أن أغلب المخالفات تركزت حول عدم وضع لائحة أسعار بشكل واضح أمام المستهلك، وعدد محدود منها تعلق بتجاوز السقوف السعرية المحددة لأصناف من الخضار والدجاج.

وأشار الجمرة إلى أن فرق الرقابة الميدانية على الأسواق تعمل على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية وإعلان الأسعار، ومراعاة الشروط الصحية في العرض والتخزين، مشيدا بتعاون الجهات الرقابية المختلفة وتوحيد جهودها لضبط الاسواق وعدم السماح بالتجاوز على القوانين والانظمة المتصلة بأسعار المواد الغذائية وصحتها وسلامتها.