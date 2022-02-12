أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2405.653 طن، توزعت على 1194.804 طن خضار، 1035.977 طن فواكه، و174.872 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 166.604 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 35 إلى 56 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 70 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

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