الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 07:23 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 4455.061 طن، توزعت على 2691.788 طن خضار،1421.693 طن فواكه، و 341.580 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2001.032 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 20 إلى 48 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22520128_1482101115202752_6059152338549601037_o

إرادة: إنجاز 27 ألف دراسة جدوى اقتصادية خلال 20 عاما

11

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

توجيهي3

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

امتحانات

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

سير لوغو

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

أخبار متعلقة
0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً السبت

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

خضار1

تفاصيل أسعار الخضار محلياً الأحد

خضار2

أسعار الخضار والفواكه اليوم محلياً

خضار1

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5727

أسعار الخضار محلياً اليوم