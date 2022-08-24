الأربعاء 24-08-2022
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الأربعاء، 24-08-2022 08:17 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3014.177 طن، توزعت على 1675.575 طن خضار،1156.344 طن فواكه، و 182.258 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1626.184طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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