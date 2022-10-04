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الثلاثاء، 04-10-2022 09:11 ص

أسعار الخضار محلياً الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2934.593 طن، توزعت على 1693.405 طن خضار،1019.175 طن فواكه، و 222.011 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1627.726 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 58 قرش، بندورة من 8 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 60 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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