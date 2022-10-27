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الخميس، 27-10-2022 07:03 ص

أسعار الخضار محلياً الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2781.420 طن، توزعت على 1641.538 طن خضار،889.422 طن فواكه، و 250.460 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 831.861 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 40 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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