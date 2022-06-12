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الوكيل الاخباري
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الأحد، 12-06-2022 10:26 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 4289.217 طن، توزعت على 3110.166 طن خضار،1001 طن فواكه، و 177.485 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1596.198 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:



 




 

 


 

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