الإثنين 13-06-2022
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الإثنين، 13-06-2022 08:25 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3656.624 طن، توزعت على 2531.948 طن خضار،968.964 طن فواكه، و 155.712 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1426.033 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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