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الأربعاء، 06-07-2022 09:15 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الاربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3707.217 طن، توزعت على 2399.674 طن خضار،1119.994 طن فواكه، و 187.548 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1359.131طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 12 إلى 18 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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