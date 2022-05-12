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الخميس، 12-05-2022 07:26 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3492.283 طن، توزعت على 2519.348 طن خضار،752.649 طن فواكه، و 220.286 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1120ز402طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 5 إلى 12 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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