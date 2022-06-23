الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 09:32 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

خضار2


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3410.224 طن، توزعت على 2261.005 طن خضار،986.198 طن فواكه، و 163.021 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1750.655 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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