الأحد 17-07-2022
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الأحد، 17-07-2022 07:30 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 4020.008 طن، توزعت على 2584.533 طن خضار،1185.828 طن فواكه، و 149.647 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2004.484 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 16 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:




 




 

 


 

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