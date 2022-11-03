الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 07:45 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2950.403 طن، توزعت على 1755.534 طن خضار،920.493 طن فواكه، و 274.376 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 979.783 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 50 إلى 80.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

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مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

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إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

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وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

AboutNARC

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

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