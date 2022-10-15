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السبت، 15-10-2022 08:17 ص

أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4002.000طن، توزعت على 2255.883 طن خضار،1515.278 طن فواكه، و 230.834 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1884.410 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 65 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 50 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:


 


 




 

 


 

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