الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 02-07-2022 07:41 ص

أسعار الخضار والفواكه اليوم محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5103.304 طن، توزعت على 3131.964 طن خضار،1805.100 طن فواكه، و 166.240 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2992.270 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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