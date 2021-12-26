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الأحد، 26-12-2021 09:47 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3188.561 طن، توزعت على 1739.110 طن خضار، 1121.354 طن فواكه، و328.096 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 389.649 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 


 




 

 


 

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