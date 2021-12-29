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الأربعاء، 29-12-2021 09:09 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3120.854 طن، توزعت على 1758.912 طن خضار، 1090.673 طن فواكه، و271.269 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 422.689 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:

 


 




 

 


 

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