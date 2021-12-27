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الإثنين، 27-12-2021 10:51 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3173.940 طن، توزعت على 1746.960 طن خضار، 1144.618 طن فواكه، و282.362 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 422.228 طن خضار وفواكه.

 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 


 




 

 


 

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