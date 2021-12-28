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الثلاثاء، 28-12-2021 09:13 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3167.757 طن، توزعت على 1650.807 طن خضار، 1241.691 طن فواكه، و275.259 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 441.427 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 6 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 


 




 

 


 

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