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السبت، 25-12-2021 10:30 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4652.645 طن، توزعت على 2302.445 طن خضار، 2042.629 طن فواكه، و301.571 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 440.617 طن خضار وفواكه.

 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش.

 

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 




 




 

 


 

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