الأحد 06-11-2022
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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الأحد، 06-11-2022 07:20 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3604.355 طن، توزعت على 2067.070 طن خضار،1220.105 طن فواكه، و 317.180- طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1134.633 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 50 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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