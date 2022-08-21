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الأحد، 21-08-2022 07:46 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً الاحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3340.669 طن، توزعت على 1881.563 طن خضار،1251.883 طن فواكه، و 207.224 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1551.417طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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