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الخميس، 14-07-2022 10:21 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3785.621 طن، توزعت على 2500.832 طن خضار،1119.779 طن فواكه، و 165.010 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2024.939 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 5 إلى 10 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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