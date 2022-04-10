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الأحد، 10-04-2022 10:06 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3379.733 طن، توزعت على 2302.128 طن خضار،806.862 طن فواكه، و 270.733 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 440.668 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 33 إلى 38 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 20 إلى 50 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد :



 




 

 


 

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