الثلاثاء 19-04-2022
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الثلاثاء، 19-04-2022 09:28 ص

أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3153.331 طن، توزعت على 2128.490 طن خضار،824.388 طن فواكه، و 200.453طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 619.646 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 22 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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