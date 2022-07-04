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الوكيل الاخباري
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الإثنين، 04-07-2022 08:23 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3736.674 طن، توزعت على 2331.674 طن خضار،1213.469 طن فواكه، و 191.532 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1626.321طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 16 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

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