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الثلاثاء، 05-07-2022 08:24 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3705.415 طن، توزعت على 2283.936 طن خضار،1227.970 طن فواكه، و 193.510 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1415.968طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 16 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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