الأربعاء 27-07-2022
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الأربعاء، 27-07-2022 08:26 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3258.800 طن، توزعت على 2037.840 طن خضار،1054.175 طن فواكه، و 166.785 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1884.788 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 45 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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