الأربعاء 03-08-2022
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الأربعاء، 03-08-2022 08:27 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3182.593 طن، توزعت على 1931.122 طن خضار،1052.144 طن فواكه، و 199.327 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1349.345 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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