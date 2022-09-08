الخميس 08-09-2022
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الخميس، 08-09-2022 07:17 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2951.083 طن، توزعت على 1635.987 طن خضار،1149.509 طن فواكه، و 165.588 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1497.220 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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