أسعار اللحوم في طريقها للانخفاض وتوقع المزيد من الهبوط

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بدأت أسعار اللحوم محليا في الانخفاض مع توقع المزيد من الهبوط خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت. اضافة اعلان





وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض اليورو عالميا وتنوع الاستيراد بعد دخول الخروف السوداني، وزيادة العرض بالمواشي وتراجع أسعار الأعلاف والصويا كلها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الانخفاضات بأسعار اللحوم.



وأضاف أن الأسعار انخفضت بين نصف دينار إلى دينار واحد للكيلو الواحد خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر الكيلو الواحد للخروف البلدي قائم يتراوح بين 4.25-4.5 دينار للأوزان الكبيرة والعبور، فيما يتراوح بين 9-12 دنانير للكيلو الواحد المذبوح المبرد مع توقع نزوله إلى 9-10 دنانير.



وأشار الكواليت إلى أن سعر الكيلو الواحد للخروف الروماني والإسباني قائم يتراوح بين 3.25-3.5 دينار للأوزان الكبيرة والعبور، فيما يصل سعره إلى 7 دنانير للخروف المذبوح المبرد.



كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة عروضا على أسعار اللحوم سواء أكان للبلدي أو المستورد وخاصة مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

