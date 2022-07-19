الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 01:00 م

أسعار اللحوم في طريقها للانخفاض وتوقع المزيد من الهبوط

كيفية_عمل_الصاجية


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بدأت أسعار اللحوم محليا في الانخفاض مع توقع المزيد من الهبوط خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت.اضافة اعلان


وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض اليورو عالميا وتنوع الاستيراد بعد دخول الخروف السوداني، وزيادة العرض بالمواشي وتراجع أسعار الأعلاف والصويا كلها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الانخفاضات بأسعار اللحوم.

وأضاف أن الأسعار انخفضت بين نصف دينار إلى دينار واحد للكيلو الواحد خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر الكيلو الواحد للخروف البلدي قائم يتراوح بين 4.25-4.5 دينار للأوزان الكبيرة والعبور، فيما يتراوح بين 9-12 دنانير للكيلو الواحد المذبوح المبرد مع توقع نزوله إلى 9-10 دنانير.

وأشار الكواليت إلى أن سعر الكيلو الواحد للخروف الروماني والإسباني قائم يتراوح بين 3.25-3.5 دينار للأوزان الكبيرة والعبور، فيما يصل سعره إلى 7 دنانير للخروف المذبوح المبرد.

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة عروضا على أسعار اللحوم سواء أكان للبلدي أو المستورد وخاصة مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
JUST (1)

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة فولبرايت الأميركية

620221115357138218988

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

ebda0514-170905 (1)

مشروع للحفاظ على المباني التراثية في معان

1657632411825

اختتام بطولة الاستقلال الكروية السابعة في إربد

7202218192413100281811

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في الجيزة

294360396_1121879681873857_3550816396912341375_n

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

الكواليت يبرر تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في الأردن

اسعار-الأضاحي-١

مربو المواشي: إقبال ضعيف على شراء الأضاحي حتى الآن

5f53b9a7800a7

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

image (70)

الحشرة القرمزية تلحق خسائر بمزارعي الصبار في إربد

شرطة سير (3)

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

2

هيئة الطاقة توضح حول تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم