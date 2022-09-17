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السبت، 17-09-2022 07:46 ص

أسعار خضار في السوق المركزي السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4152.926 طن، توزعت على 2226.900 طن خضار،1731.316 طن فواكه، و 194.710 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2678.604 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 36 قرش، بطاطا من 40 إلى 58 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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