الإثنين 16-11-2020
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أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

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الإثنين، 16-11-2020 02:15 م

ضمن دورة الترشيح السابعة

أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

تعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 / 2021) ضمن دورة الترشيح السابعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo.

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ووفق بيان من الوزارة، الإثنين ، وصل "الوكيل الإخباري" ، سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها، وفق البيان.


وتؤكد الوزارة ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي: ([email protected])


 




 

 


 

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