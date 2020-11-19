الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 12:45 م

ضمن دورة الترشيح الثامنة

أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

تعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 / 2021) ضمن دورة الترشيح الثامنة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo

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وجاء في بيان الوزارة ، الخميس ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم إعطاء الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.


كما تؤكد الوزارة ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجع في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي: ([email protected]).

 

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