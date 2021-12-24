أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة الموافق 24-12-2024 عن، أسماء الفائزين بالجوائز الاسبوعية وقيمة كل جائزة 500 دينار وذلك لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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والفائزون هم :



ليث محمد اسامة محمد عواد من عمان



ميساء موسى ابراهيم داوود من عمان



ناصر جميل احمد الخوالدة من العقبة



رحمة عمر موسى العراعرة من البلقاء



عبدالرزاق عناد عايد الرشيد من المفرق



شمسة عبدالله القطيط من عمان

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.