الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 04:57 م

أسماء المناطق التي سيتم وقف ضخ المياه عنها بالسلط

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الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، انه سيتم ايقاف ضخ المياه عن بعض مناطق مدينة السلط وذلك يوم غد الأربعاء الموافق 25/11/2020 من محطة نقب الدبور وذلك لغايات اصلاح الخطوط والمحابس داخل حرم المحطة واجراء الصيانه اللازمة.

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وبينت الوزارة/ سلطة المياه في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، بان الايقاف سيبدأ من الساعه 8صباحا الى الساعه 8مساءا .


واشارت إلى أن المناطق التي ستتأثر بالتوقف هي :

 

البقعان /العامريه /كفرهودا الرابح/البحيرة /سواده/المدينه الرياضيه /إسكان المهندسين /ضاحية الزهور، داعية الاخوة المواطنين الى التعاون مع كوادر المياه التي تعمل لمصلحتهم.


 




 

 


 

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