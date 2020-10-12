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الإثنين، 12-10-2020 01:41 م

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تؤدي حكومة رئيس الوزراء المكلف، بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بعد ظهر اليوم الاثنين.
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وتالياً التشكيلة لوزراء حكومة الخصاونة الجدد : 

مروان الخيطان / وزيرا للنقل 

أيمن المفلح / وزيرا للتنمية الاجتماعية 

مها العلي / وزيرا للصناعة والتجارة  

 نبيل مصاروة / وزيرا للبيئة 

 محمد داودية / وزيرا للزراعة 

نواف التل / وزير دولة

محمد سلامة النابلسي /  وزيرا للشباب 
 
معتصم السعيدان / وزيرا للمياه والري 

 الدكتور معن القطامين / وزيرا للعمل  
 
امية طوقان / نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.
 
احمد الهناندة / وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة  
 
رابعة العجارمة / وزيرة لتطوير الاداء المؤسسي  
  
علي العايد / وزير دولة لشؤون الاعلام

توفيق باشا الحلالمة / وزيرا للداخلية.

الدكتور محمد ابوقديس /  وزيرا للتعليم العالي.

 يحيى الكسبي / وزيرًا للاشغال العامة والاسكان  
 
 النائب الأسبق محمود الخرابشة/  وزير دولة.
 
نذير عبيدات / وزيرا للصحة 

 ناصر الشريدة / وزيرا للتخطيط

 توفيق كريشان /  وزيرا للإدارة المحلية 

 نايف الفايز  / وزيرا للسياحة  

 الدكتور ابراهيم الجازي /  وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 أحمد زيادات / وزير دولة للشؤون القانونية  



 




 

 


 

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