أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

تؤدي

اضافة اعلان





حكومة رئيس الوزراء المكلف، بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بعد ظهر اليوم الاثنين.وتالياً التشكيلة لوزراء حكومة الخصاونة الجدد :مروان الخيطان / وزيرا للنقلأيمن المفلح / وزيرا للتنمية الاجتماعيةمها العلي / وزيرا للصناعة والتجارةنبيل مصاروة / وزيرا للبيئةمحمد داودية / وزيرا للزراعةنواف التل / وزير دولةمحمد سلامة النابلسي / وزيرا للشبابمعتصم السعيدان / وزيرا للمياه والريالدكتور معن القطامين / وزيرا للعملامية طوقان / نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.احمد الهناندة / وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادةرابعة العجارمة / وزيرة لتطوير الاداء المؤسسيعلي العايد / وزير دولة لشؤون الاعلامتوفيق باشا الحلالمة / وزيرا للداخلية.الدكتور محمد ابوقديس / وزيرا للتعليم العالي.يحيى الكسبي / وزيرًا للاشغال العامة والاسكانالنائب الأسبق محمود الخرابشة/ وزير دولة.نذير عبيدات / وزيرا للصحةناصر الشريدة / وزيرا للتخطيطتوفيق كريشان / وزيرا للإدارة المحليةنايف الفايز / وزيرا للسياحةالدكتور ابراهيم الجازي / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراءأحمد زيادات / وزير دولة للشؤون القانونية