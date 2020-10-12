أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤدي
حكومة رئيس الوزراء المكلف، بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بعد ظهر اليوم الاثنين.اضافة اعلان
وتالياً التشكيلة لوزراء حكومة الخصاونة الجدد :
مروان الخيطان / وزيرا للنقل
أيمن المفلح / وزيرا للتنمية الاجتماعية
مها العلي / وزيرا للصناعة والتجارة
نبيل مصاروة / وزيرا للبيئة
محمد داودية / وزيرا للزراعة
نواف التل / وزير دولة
محمد سلامة النابلسي / وزيرا للشباب
معتصم السعيدان / وزيرا للمياه والري
الدكتور معن القطامين / وزيرا للعمل
امية طوقان / نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.
احمد الهناندة / وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة
رابعة العجارمة / وزيرة لتطوير الاداء المؤسسي
علي العايد / وزير دولة لشؤون الاعلام
توفيق باشا الحلالمة / وزيرا للداخلية.
الدكتور محمد ابوقديس / وزيرا للتعليم العالي.
يحيى الكسبي / وزيرًا للاشغال العامة والاسكان
النائب الأسبق محمود الخرابشة/ وزير دولة.
نذير عبيدات / وزيرا للصحة
ناصر الشريدة / وزيرا للتخطيط
توفيق كريشان / وزيرا للإدارة المحلية
نايف الفايز / وزيرا للسياحة
الدكتور ابراهيم الجازي / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
أحمد زيادات / وزير دولة للشؤون القانونية