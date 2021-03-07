أسماء متداولة لوزراء جدد تعصف بمواقع التواصل

الوكيل الإخباري - بدأت أسماء حكومة بشر الخصاونة الجديدة "المتداولة" تطفو على السطح ، حيث انتشرت العديد من الأسماء ، التي ستدخل في "حلبة الحكومة القادمة" ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية .
وزراء أعدّوا العدة لمغادرة مناصبهم ، وأسماء جديدة سيُلقى على عاتقها ، تولي زمام الأمور خاصة في المرحلة التي تعصف في الأردن ، جرّاء جائحة كورونا.
وأمام آمال شعبية ، بأن تكون الحكومة الجديدة على قدر التحديات التي ستواجهها، يجد الأردنيون انه من الأجدر أن تكون "الوزارات الخدماتية" من أولويات الخصاونة ، سعيا للتخفيف على المواطنين تبعات وظروف الحياة .
آداء القسم ، للحكومة الجديدة ، قد يكون اليوم ، وسط ترجيحات مصادر مطلعة ، حيث أن الأسماء المغادرة "في صميم الحديث الأردني" خلال اليومين الماضيين.
وما يُثلج صدور الأردنيين ، أن يقود المرحلة الحالية وزراء ذو كفاءة وخبرة ، قادرين على تصيير التحديات إلى إنجازات ، حيث ان هنالك وزراء أخفقوا في إدارة الملفات وسيخرجون من الحكومة "بخفي حُنين".
"الوكيل الإخباري" حصل على قائمة بتكهنات الأسماء التي قد تدخل الحكومة - نتحفّظ عن نشرها - فالمعلومات الرسمية ، في هذه الحالة أولى أن تكون من منطلق "المهنية" في ثنايا صفحتنا ، تحسّبا من الإرباك .
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