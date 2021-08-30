أسماء مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية



الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0



أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .



ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .



د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



مطعوم فايزر جرعة ثانية فقط

الرابط: https://bit.ly/2XQytJb

وتشمل الآتي :



مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10

مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.





الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0



أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.



#الجرعة_المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:



الرابط: https://bit.ly/3mprZLl



* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.