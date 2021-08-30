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الإثنين، 30-08-2021 10:42 م

أسماء مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية

الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0


أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .


ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .


د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم فايزر جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/2XQytJb
وتشمل الآتي :


مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10
مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0


أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


#الجرعة_المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:


الرابط: https://bit.ly/3mprZLl


* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

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