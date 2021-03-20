أسماء هامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

الوكيل الإخباري - أسماء ثقيلة ، تتجه نحوها بوصلة الحكومة ، لمنصب وزير الصحة ، خلفا للوزير السابق الدكتور نذير عبيدات ، وما زال الترقّب حيال الاسم القادم ، يشغل الصالونات السياسية ، والشعبية على حدّ سواء.

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المرحلة الراهنة، نتيجة للوضع الوبائي الراهن بسبب جائحة كورونا ، تتطلّب حكمة ودراية في إدارة الملفات الشائكة في وزارة الصحة ، حيث يقوم وزير الصحة المكلّف مازن الفراية بإشغال المنصب ، حتى إعلان الحكومة لاسم جديد ، ذي خبرة وكفاءة ، لإدارة ملف كورونا ، أمام تراجع الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس بشكل ملموس.

الحكومة تدرس حاليا ، أسماءً هامة ، حيث من الأجدر أن يتم الإعلان عن الاسم الجديد خلال الأسبوع الحالي على أبعد تقدير ، من أجل تخفيف العبء عن وزير الداخلية مازن الفراية ، الذي أصبحت مهامه في أروقة وزارتي الداخلية والصحة ، على حدّ سواء.

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