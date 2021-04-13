أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

الوكيل الإخباري - شهدت أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في مختلف محافظات وألوية المملكة اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، أن نسبة مرتادي الأسواق زادت بشكل كبير خلال الأيام التي تسبق الشهر الفضيل عن الأيام العادية، مبينا أن ذلك يعود لوفرة السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها وثبات أسعارها والتخفيضات والعروض الترويجية داخل أسواق المؤسسة البالغة أكثر من 400 سلعة تلبي احتياجات المواطنين.



وأضاف أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين السلع الاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بأصناف متعددة وبأسعار معتدلة تناسب مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تعاقدات المؤسسة استهدفت توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية طوال الشهر الفضيل.



وأوضح أن مشتريات المواطنين من أسواق المؤسسة تركزت على المواد الرمضانية بشكل عام، إضافة إلى المواد الأساسية كالأرز بأنواعه والسكر والزيوت النباتية والدجاج واللحوم المجمدة والعصائر والشوربات والاجبان بانواعها المختلفة.

وأكد القضاة وجود مخزون استراتيجي من السلع الاساسية، وأن سياسة المؤسسة تتركز على تقديم الخدمة والمحافظة على توازن الأسعار.



وقال إن كوادر المؤسسة تتابع باستمرار حركة الأسواق في جميع محافظات والوية المملكة لضمان توفر السلع الاستهلاكية في كل الأوقات وعدم حدوث أي نقص في المواد المعروضة، إضافة إلى تسعير المواد على الأرفف وإبراز العروض الموجودة في الأسواق أمام المستهلكين وبشكل مناسب.



وفيما يتعلق بالمواد الرمضانية، بين القضاة إنه تم توزيع جميع المواد الرمضانية على اسواق المؤسسة من منتصف الشهر الماضي وهي (اللوز والجوز وجوز الهند و قمر الدين والتمور باشكالها والعصائر والشوربات والبقوليات والزبيب)، داعيا المواطنين الى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد كونها متوفرة وبكميات كافية وأسعار مناسبة لسد حاجة المواطنين على مدار الشهر الفضيل.



كما أكد القضاة استعداد المؤسسة تقديم الكوبونات المسددة مسبقاً، موضحاً أن المؤسسة تقوم بتأمين الكوبونات لجميع الجهات سواء الرسمية او الخاصة أو أهل الخير.