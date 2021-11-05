أشخاص ينتحلون صفات موظفين بالسفارة العراقية ويمارسون الإحتيال

الجمعة 05-11-2021
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الوكيل الاخباري - نبه السفير العراقي في الأردن حيدر منصور هادي، إلى تعرض مجموعة من الجالية العراقية في الأردن وبعض العراقيين، لعمليات نصب.

وأوضح السفير العراقي في منشور على حسابه في أنستغرام أن "أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم يمثلون السفارة أو شركات تسويق أو ممثلين لجامعات ويطلبون تحويل مبالغ مالية من أجل تحويل مساعدات مالية لهم من قبل السفارة تصل الى الآلاف من الدولارات أو إيهامهم بحصولهم على سيارات كهدايا من قبل شركات تسويق او الحصول على قبولات من قبل الجامعات".

وقال: "بعد اكتشاف التعرض للنصب يطلبون من السفارة التدخل لمساعدتهم مما يجعلها بموقف صعب لان البعض من هذه العمليات تدار بطريقة احترافية من الصعب الوصول الى الاموال المسروقة او الاشخاص انفسهم وحتى في حال تمكنت السفارة من المساعدة قد لايمكن استرداد الاموال".

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