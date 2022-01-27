أشغال عجلون : 30 آلية موزعة على 8 مناطق لفتح الطرق

الوكيل الإخباري - واصلت كوادر مديرية أشغال محافظة عجلون وآلياتها اليوم الخميس عمليات فتح الطرق الرئيسة والفرعية وإزالة الثلوج المتراكمة عليها.

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وقال مدير أشغال عجلون الدكتور ماجد العلوان إن المديرية من خلال 30 آلية موزعة على 8 مناطق رئيسة تعمل على فتح الطرق أولا باول، والتي شهدت تراكما للثلوج، بالإضافة إلى فتح الطرق التي تربط عجلون بالمحافظات الأخرى ضمن مناطق اختصاصها .



واشار إلى أن المديرية وآلياتها وكوادرها أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تطورات المنخفض القطبي، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم.